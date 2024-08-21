Двух психологов из Кривого Рога подозревают в незаконной переправке военнообязанных за границу

В Кривом Роге двум женщинам сообщили о подозрении в содействии переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины вне пунктов пропуска.

Правоохранители установили, что в организации незаконной схемы причастны психологине волонтерской организации – женщины в возрасте 49 и 41 год. За переправку военнообязанного они брали 8,5 тыс. долларов.

При получении денег от одного из «клиентов» женщин задержали. В ходе санкционированных обысков у них изъяли почти 10 тыс. долларов и мобильные телефоны с поличным. Также изъят и помещен на штрафплощадку автомобиль фигурантки Mitsubishi ASX10.

Подозреваемым по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) избрали меры пресечения. В случае доказательства вины им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.