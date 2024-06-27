Дворовая романтика: в Днепре мужчина вырвал цветы из чужой клумбы, чтобы подарить девушке

Жители Днепра пожаловались на мужчину, вырвавшего цветы из их клумбы, чтобы подарить девушке.

На улице Николая Михновского у горожанина возникло внезапное желание подарить своей девушке цветы, но букет он не купил, а решил нарвать на чужой клумбе у дома.

На горожанина, обобравшего их клумбу, пожаловались местные жители.

Жители дома на Михновском, бережно высаживают цветы. Заботятся о них, поливают. Но есть люди, регулярно обрывающие клумбы. Вот один из них… неужели красота кому-то мешает? Неужели нужно, чтобы все было запущено!? — пишут местные жители в Facebook-сообществе «Левобережный-3».

На видео с камер видеонаблюдения, которое распространили в сети, видно, что девушка и парень стояли у подъезда и о чем-то разговаривали, а потом мужчина залез на клумбу и нарвал букет цветов, а после подарил их своей спутнице.

Люди изрядно возмущены этим случаем и призывают других уважать чужой труд.

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