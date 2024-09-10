Двор превратился в проспект: в Днепре из-за подвоза учеников на авто в школу образовались огромные пробки

Сегодня утром, 10 сентября, возле одной из школ Индустриального района образовались огромные пробки из-за автомобилей, которые подвозили детей в учебное заведение. А двор дома превратился в парковку.
Фото пробки опубликовали в группе «Райончик» в Facebook. На фотографии, сделанной очевидцем, видно, как в узком дворе собралась целая колонна припарковавшихся в несколько рядов машин. Это полностью заблокировало проезд.
В комментариях некоторые писали, что такая ситуация сложилась из-за дождя. Однако жильцы дома отмечают, что пробки во дворе возникают регулярно, несмотря на погоду. Также некоторые возмущаются, что со двора сделали проезжую часть.
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