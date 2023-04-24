Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Во вражеский огонь попала Марганецкая громада. Известно, что туда прилетели снаряды из дронов и тяжелой артиллерии. В громаде повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.
К счастью, жертв среди населения нет.
Всем в тихую ночь. Верьте в ВСУ. Все будет, — добавил Сергей Лысак
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