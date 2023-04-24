Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе

Сегодня 21:15
просмотров

Сегодня, 24 апреля, враг дважды за день атаковал Никопольский район.

Новости Днепра про Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Во вражеский огонь попала Марганецкая громада. Известно, что туда прилетели снаряды из дронов и тяжелой артиллерии. В громаде повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.

К счастью, жертв среди населения нет.

Всем в тихую ночь. Верьте в ВСУ. Все будет, — добавил Сергей Лысак

Новости Днепра про Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе

Новости Днепра про Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе

Читайте также:

Новости Днепра про Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районеУкраїнська Новости Днепра про Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»
    Новости Днепра
    Сегодня 20:58
    Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»

    В Днепре уже скоро может открыться McDonald's.

    В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 20:41
    В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

    В Днепре цветут поля тюльпанов.

    Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону
    Новости Днепра
    Сегодня 20:02
    Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону

    В Днепре водитель обустроил царь-парковку.

    На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно

    Днепропетровщина потеряла еще одного Героя. 21 апреля 2023г. перестало биться…

    Последние новости

    Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси
    Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси

    Завтра, 25 квітня,  у зв’язку з плановими ремонтними роботами дві вулиці Дніпра залишаться без світла.

    Сегодня 22:00
    просмотров
    Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»
    Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»

    В Днепре уже скоро может открыться McDonald's.

    Сегодня 20:58
    просмотров
    В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)
    В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

    В Днепре цветут поля тюльпанов.

    Сегодня 20:41
    просмотров
    Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону
    Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону

    В Днепре водитель обустроил царь-парковку.

    Сегодня 20:02
    2
    просмотров
    На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно
    На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно

    Днепропетровщина потеряла еще одного Героя. 21 апреля 2023г. перестало биться сердце жителя пгт. Червоногригорьевка, Семенюка Виктора Анатольевича, 1976 года рождения.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 — гражданские
    Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 — гражданские

    С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Ситуация на фронте сегодня 24 апреля
    Ситуация на фронте сегодня 24 апреля

    Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены более 30 вражеских атак и продолжаются за Бахмут и Марьинку.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    Шевченко в бронике: в Днепре появился новый патриотический мурал
    Шевченко в бронике: в Днепре появился новый патриотический мурал

    В Днепре после начала полномасштабного вторжения рф появилось много патриотических муралов.

    Сегодня 18:33
    1
    просмотров
    Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения
    Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения

    Оксен Лесовой рассказал, когда школы Украины перейдут на "12-летку"

    Сегодня 18:04
    просмотров
    Вода ушла, а лебеди остались: после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги
    Вода ушла, а лебеди остались: после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги

    Совсем недавно Днепр и область страдали от подтоплений.

    Сегодня 17:55
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх