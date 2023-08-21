Двойная опасность: в Днепре синоптики объявили новое предупреждение об опасных метеоявлениях

Только утром ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности, так синоптики объявили новое предупреждение.
В Днепре и области резко ухудшатся погодные условия. До конца суток 21 августа синоптики прогнозируют дожди, грозы и ливни.
Предыдущее предупреждение не отменяли, поэтому у нас двойная опасность.
Однако завтра снова погода успокоится и не будет шокировать нас грозами, по звукам похожими на взрывы. В область вернется жара.
Пожарная опасность сохранится до 23 августа.
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