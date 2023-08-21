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Двойная опасность: в Днепре синоптики объявили новое предупреждение об опасных метеоявлениях

Сегодня 18:32
просмотров

В Днепре объявили двойное предупреждение об опасных метеорологических условиях.

Новости Днепра про Двойная опасность: в Днепре синоптики объявили новое предупреждение об опасных метеоявлениях

Только утром ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности, так синоптики объявили новое предупреждение. 

В Днепре и области резко ухудшатся погодные условия. До конца суток 21 августа синоптики прогнозируют дожди, грозы и ливни.

Предыдущее предупреждение не отменяли, поэтому у нас двойная опасность.

Однако завтра снова погода успокоится и не будет шокировать нас грозами, по звукам похожими на взрывы. В область вернется жара.

Пожарная опасность сохранится до 23 августа.

Новости Днепра про Двойная опасность: в Днепре синоптики объявили новое предупреждение об опасных метеоявлениях

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