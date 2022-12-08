Двойная опасность: в Днепре метеорологи предупредили об ухудшении погоды

Сегодняшний апокалипсис может быть и завтра. Метеорологи предупредили о новой опасности.
Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре метеорологии.
9 декабря в Днепре ожидается ухудшение погодных условий. Ночью и утром в Днепре и по области будут туман и гололедица. Автомобилистам нужно быть очень осторожными. Только за сегодня из-за непогоды в городе произошло более 50 ДТП.
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