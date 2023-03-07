Двое жителей Днепропетровщины хотели сбежать из Украины, переплыв реку на границе

Об этом случае рассказали в Западном региональном управлении ДПСУ.
Известно, что двое жителей Днепропетровщины приехали в Закарпатье, чтобы незаконно попасть в соседнюю Румынию. Для этого они взяли гидрокостюмы, в которых собирались переплыть реку Тиса. Впрочем, «туристов» остановили недалеко от госграницы.
Мужчины не смогли объяснить стражам порядка, почему ходили на пограничной территории. Кроме этого, они взяли пакет документов и ножницы по металлу, с помощью которых хотели преодолеть заградительный забор.
Еще троих нарушителей границы задержали на украино-венгерском участке. Жители Закарпатья, в сопровождении двух переправщиков, также собирались преодолеть Тису резиновой лодкой. Позже мужчины признались, что за организацию своего «путешествия» двое из них должны были оплатить «туроператору» по 4 тысячи долларов, еще один – 4,5 тысячи долларов.
На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренное статьей о «Незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины», а дела направили в суд.
Пока оперативники устанавливают людей, которые организовывали эти переправы.
Отметим, что пограничники уже не впервые задерживают мужчин, пытающихся пересечь границу через реку или по горным тропам. Правоохранители предупреждают, что такие способы опасны.
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