Двое взрослых и ребенок сгорели заживо в пылающем авто: фото с места ДТП

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.
Авария произошла около 20 часов вечера 22 февраля на 193 километре трассы М04 «Знаменка – Луганск – Изварино».
Автомобиль «Fiat DOBLO» влетел в припаркованный на обочине грузовик и загорелся. Огонь мгновенно охватил моторный отсек и опрокинулся на салон автомобиля.
После ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили в сгоревшей машине тела двоих взрослых и одного ребенка.
Правоохранители разбираются в причинах ДТП.
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