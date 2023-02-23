Двое взрослых и ребенок сгорели заживо в пылающем авто: фото с места ДТП

После ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили в сгоревшей машине тела двоих взрослых и одного ребенка.

Автомобиль «Fiat DOBLO» влетел в припаркованный на обочине грузовик и загорелся. Огонь мгновенно охватил моторный отсек и опрокинулся на салон автомобиля.

Авария произошла около 20 часов вечера 22 февраля на 193 километре трассы М04 «Знаменка – Луганск – Изварино».

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

На трассе возле села Новоалександровка Днепровского района в результате ДТП загорелась машина, в которой заживо сгорели люди.

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