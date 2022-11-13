Двое раненых и десятки изуродованных домов: как прошла ночь на Днепропетровщине

Валентин Резниченко сообщил о ситуации в области на утро 13 ноября.
К сожалению, от огня окупантов всю ночь снова страдала Никопольщина.
Армия россии направила обстрелы на Никопольскую и Маргунецкую общины, они запустили около 40 убийственных снарядов. В результате атак ранены две женщины — 26 и 82 лет, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также в городе повреждены 40 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы, линии электропередач, колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.
Остальные области пережили ночь спокойно и без обстрелов. На утро все спокойно.Елизавета Бельмас
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