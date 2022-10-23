Двое пострадавших: в Подгородном столкнулись три автомобиля

В Подгороднем произошло ДТП.

Сегодня, 23 октября, в Подгородном столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на улице Шоссейной.

ВАЗ-2109 столкнулся с ВАЗ-2199, который после этого врезался в Fiat.

В результате тройной аварии пострадали два человека. Их госпитализировали.

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