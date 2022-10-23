Двое пострадавших: в Подгородном столкнулись три автомобиля

Сегодня, 23 октября, в Подгородном столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на улице Шоссейной.
ВАЗ-2109 столкнулся с ВАЗ-2199, который после этого врезался в Fiat.
В результате тройной аварии пострадали два человека. Их госпитализировали.Елизавета Бельмас
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Будьте внимательны!
В Апостолово произошла смертельная авария.
В Днепре очередное ДТП. В этот раз на Фестивальном причале.
На Победе новое ДТП.
В результате вражеских ударов по энергетической системе Украины, по всей стране работал график стабилизационных отключений света.
Сегодня в Днепре установили Национальный рекорд Украины и рекорд Книги Гиннесса.
За последние недели враждебная россия нанесла десятки ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Такие действия страны-террориста приводят к отсутствию света и тепла у мирного населения и несут огромные убытки для Украины.
В Никополе спасатели спасли упавшего в яму мужчину.
Как прошла ночь в Днепропетровской области.
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В результате сегодняшнего вражеского обстрела Никопольского района пострадали четыре человека.
Сегодня, 22 октября, жители нескольких районов Днепра столкнулись с аварийными отключениями света. Утром диспетчеры Укрэнерго были вынуждены исключить энергоснабжение пользователей в нашем городе.
О преждевременной смерти историка сообщили коллеги.
Ребята отдыхали в одном из ресторанов Днепра, когда к ним пристала неадекватная компания.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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