Двое пострадавших: Hyundai и Peugeot столкнулись на трассе из Днепра в Запорожье

Все обстоятельства будут установлены следователем по ДТП.

Hyundai Getz и Peugeot 301 столкнулись в Солонянском районе. Два человека получили ранения.

В среду, 26 октября, произошло ДТП на трассе Н-08, на участке Днепр-Запорожье.

Сегодня, 26 октября, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария.…

В Днепре масса жилмассивов, но носят они в основном «нейтральные»…

В Днепре в больнице им. Мечникова мужчина оккупировал палату и…

Отравилась грибами: в Днепре умерла 8-летняя девочка Сегодня, 26 октября, в одной из больниц Днепра умерла 8-летняя девочка, которая отравилась грибами. 0 просмотров

В Днепре в одной из больниц мужчина пять лет занимает палату и унижает медиков В Днепре в больнице им. Мечникова мужчина оккупировал палату и проживает в ней уже несколько лет. 0 просмотров

Где в Днепре находится «Корея» и откуда она взялась В Днепре масса жилмассивов, но носят они в основном «нейтральные» названия: Сокол, Тополь, Победа, Красный Камень. Но есть и названные в «честь» других стран. Так, в городе есть своя «Корея». Откуда она взялась и почему так называется – разбирались журналисты… просмотров

С помощью приложения єППО сбили российскую ракету Цифровизация в Украине идет полным ходом – недавно с помощью приложения "єПВО" сбили крылатую ракету. просмотров