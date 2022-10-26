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Двое пострадавших: Hyundai и Peugeot столкнулись на трассе из Днепра в Запорожье

Сегодня 19:15
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В среду, 26 октября, произошло ДТП на трассе Н-08, на участке Днепр-Запорожье.

Новости Днепра про Двое пострадавших: Hyundai и Peugeot столкнулись на трассе из Днепра в Запорожье

Hyundai Getz и Peugeot 301 столкнулись в Солонянском районе. Два человека получили ранения.

Все обстоятельства будут установлены следователем по ДТП.

Источник: Інформатор 

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Новости Днепра про Двое пострадавших: Hyundai и Peugeot столкнулись на трассе из Днепра в ЗапорожьеУкраїнська Новости Днепра про Двое пострадавших: Hyundai и Peugeot столкнулись на трассе из Днепра в ЗапорожьеРусский

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