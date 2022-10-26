Двое пострадавших: Hyundai и Peugeot столкнулись на трассе из Днепра в Запорожье

Hyundai Getz и Peugeot 301 столкнулись в Солонянском районе. Два человека получили ранения.
Все обстоятельства будут установлены следователем по ДТП.
Источник: Інформатор
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