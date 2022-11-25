Двое мужчин из Днепропетровщины чуть не утонули в реке на Закарпатье, потому что пытались сбежать из Украины

В Закарпатье отец с сыном, оба из Днепропетровщины, едва не утонули, переплывая реку на границе с Румынией.

Историю экстремального пересечения границы рассказали пограничники Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Отец с сыном решили бежать в Румынию, переплыв реку Тису.

Румынские пограничники сообщили своим украинским коллегам, что во время патрулирования заметили двух неизвестных, которых относило течением в Румынию. Осмотрев территорию, военнослужащие действительно увидели в реке мужчину, который отчаянно боролся с стремительным течением, тянувшим его ко дну.

Мужчине повезло, что пограничники немедленно бросились на спасение и достали его из воды.

Спасенный рассказал, что вместе с ним находился его 23-летний сын. Его спасли уже румынские пограничники. Мужчине вызвали карету скорой помощи. Врачи диагностировали у него переохлаждение.

58-летний уклончивый рассказал пограничникам, что они вместе с сыном повелись на предложение «дельцов», которые обещали за вознаграждение перевезти их без проблем через границу. Но, как оказалось, дорога из Украины пролегала через реку. Мужчин даже не предупредили об опасности, которая подстерегает их во время преодоления реки, заверив, что она мелкая и проблем не будет.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы военнообязанных мужчин.

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