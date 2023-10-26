Две женщины родили дочерей в машине «скорой», когда ехали в больницы Днепра

Две женщины родили по дороге в больницы Днепра.

Достаточно непростые испытания ждали две бригады скорой помощи, получившие вызов от беременных женщин 25 октября.

Первый случай произошел в Петриковке. Как рассказала заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева, беременная женщина нуждалась в перевозке из районной больницы в медучреждение в Днепре. Впрочем, по дороге в областной центр у пациентки начались схватки и стремительные роды. Чуть-чуть не доехав до Днепра, на свет появилась маленькая девочка.

Бригада довезла маму и дочь в больницу.

Второй случай произошел ночью 25 октября в Магдалиновке. 26-летняя женщина, которая ждала четвертого ребенка, нуждалась в госпитализации. Впрочем, по дороге в Днепр, почти у больницы, у нее начались сильные схватки, поэтому врачи решили принимать роды в машине скорой помощи.

Женщину вместе с новорожденной дочерью госпитализировали в больницу. Теперь с ними все хорошо.

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