Две женщины родили дочерей в машине «скорой», когда ехали в больницы Днепра

Достаточно непростые испытания ждали две бригады скорой помощи, получившие вызов от беременных женщин 25 октября.
Первый случай произошел в Петриковке. Как рассказала заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева, беременная женщина нуждалась в перевозке из районной больницы в медучреждение в Днепре. Впрочем, по дороге в областной центр у пациентки начались схватки и стремительные роды. Чуть-чуть не доехав до Днепра, на свет появилась маленькая девочка.
Бригада довезла маму и дочь в больницу.
Второй случай произошел ночью 25 октября в Магдалиновке. 26-летняя женщина, которая ждала четвертого ребенка, нуждалась в госпитализации. Впрочем, по дороге в Днепр, почти у больницы, у нее начались сильные схватки, поэтому врачи решили принимать роды в машине скорой помощи.
Женщину вместе с новорожденной дочерью госпитализировали в больницу. Теперь с ними все хорошо.
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