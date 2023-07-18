Две смены и смешанная форма обучения: в ГумДепе Днепра разъяснили, как будут работать школы с 1 сентября

В этом году дети могут вернуться в школы, но формат обучения изменится. Директор департамента гуманитарной политики и заместитель городского головы Днепра Ксения Сушко объяснила, как будут проходить занятия с 1 сентября.
С нового учебного года в школах Днепра будут действовать четыре формата обучения — смешанный, дистанционный, экстернат и семейный. Родители самостоятельно выбирают, как будет учиться их ребенок.
Откроют только школы, где есть возможность обустроить укрытие. На 18 июля таких учебных заведений в Днепре 116. Всего в городе 154 школы.
Для того чтобы в укрытиях смогли поместиться все школьники, обучение будет проходить в две смены.
1 смена – для 1-4 классов. Будут начинаться занятия в 8.00, продолжительность урока – 40 минут (для 1 класса – 35 минут), перерыв между уроками – 15 минут, завершение уроков в 11:25.
І2 смена – для 5-11 классов. Начало занятий – в 12.00, продолжительность занятий – 45 минут, перерыв между уроками – 10 минут, завершение уроков – 16.25.
Если мест для школьников хватает, тогда обучение может быть проведено в одну смену.
Во время смешанной формы обучения часть предметов преподается очно, а остальные – дистанционно. Те предметы, которые будут вынесены на дистанционное обучение, будут преподаваться в синхронном режиме по расписанию, разработанному в каждом заведении.
Решения о перечне предметов для дистанционки принимают педсоветы в школах.
В школах могут быть созданы отдельные классы для очной или дистанционной формы обучения. Например, если родители 15 школьников выбрали онлайн формат, а еще 15 захотели учиться очно, тогда могут сформировать новые коллективы из нескольких классов на параллели.
При этом классы с очной формой обучения формируются с численностью учащихся до 30 человек, с дистанционной формой обучения – без ограничений.
Если не набрался класс для дистанционки, родители смогут перевести ребенка в другую школу, где такие классы сформируют.
Читайте также:
Автор:
Узник, осужденный за мошенничество, умудрился обманывать людей, даже сидя в…
В Днепре предупредили о перекрытии улицы Посполитой.
На Днепре есть большое количество малоизвестных островов. К ним возможно…
Днепр стал совсем зеленым.
Никополь почти каждый день обстреливают российские оккупанты, однако местные жители не падают духом: они живут, работают и даже не забывают об искусстве.
Узник, осужденный за мошенничество, умудрился обманывать людей, даже сидя в колонии.
В Кривом Роге судили 37-летнего мужчину, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.
В Днепре несколько категорий жителей имеют право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди тех, кто может получить такую льготу пенсионеры, врачи, работники библиотек.
В селе Семеновка Львовской области умерла самая старая гусыня Украины.
В Днепре предупредили о перекрытии улицы Посполитой.
В последнее время цены на некоторые продукты просто шокируют, в том числе и на яйца.
На Днепре есть большое количество малоизвестных островов. К ним возможно добраться только вплавь. Эти острова образовались в начале прошлого века и до середины 1930-х годов были значительно больше в размерах, чем сейчас.
В Никопольском районе зафиксировали "эпидемию" пьяных ДТП.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!