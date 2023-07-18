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  • Две смены и смешанная форма обучения: в ГумДепе Днепра разъяснили, как будут работать школы с 1 сентября

Две смены и смешанная форма обучения: в ГумДепе Днепра разъяснили, как будут работать школы с 1 сентября

Сегодня 16:51
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В ГумДепе Днепра рассказали об особенностях обучения в школах с 1 сентября.

Новости Днепра про Две смены и смешанная форма обучения: в ГумДепе Днепра разъяснили, как будут работать школы с 1 сентября

В этом году дети могут вернуться в школы, но формат обучения изменится. Директор департамента гуманитарной политики и заместитель городского головы Днепра Ксения Сушко объяснила, как будут проходить занятия с 1 сентября.

Родители смогут выбрать форму обучения

С нового учебного года в школах Днепра будут действовать четыре формата обучения — смешанный, дистанционный, экстернат и семейный. Родители самостоятельно выбирают, как будет учиться их ребенок.

Обучение в несколько смен

Откроют только школы, где есть возможность обустроить укрытие. На 18 июля таких учебных заведений в Днепре 116. Всего в городе 154 школы.

Для того чтобы в укрытиях смогли поместиться все школьники, обучение будет проходить в две смены.

1 смена – для 1-4 классов. Будут начинаться занятия в 8.00, продолжительность урока – 40 минут (для 1 класса – 35 минут), перерыв между уроками – 15 минут, завершение уроков в 11:25.

І2 смена – для 5-11 классов. Начало занятий – в 12.00, продолжительность занятий – 45 минут, перерыв между уроками – 10 минут, завершение уроков – 16.25.

Если мест для школьников хватает, тогда обучение может быть проведено в одну смену.

Что означает смешанная форма обучения?

Во время смешанной формы обучения часть предметов преподается очно, а остальные – дистанционно. Те предметы, которые будут вынесены на дистанционное обучение, будут преподаваться в синхронном режиме по расписанию, разработанному в каждом заведении.

Решения о перечне предметов для дистанционки принимают педсоветы в школах.

В школах могут быть созданы отдельные классы для очной или дистанционной формы обучения. Например, если родители 15 школьников выбрали онлайн формат, а еще 15 захотели учиться очно, тогда могут сформировать новые коллективы из нескольких классов на параллели.

При этом классы с очной формой обучения формируются с численностью учащихся до 30 человек, с дистанционной формой обучения – без ограничений.

Если не набрался класс для дистанционки, родители смогут перевести ребенка в другую школу, где такие классы сформируют.

Напомним, ранее в Днепре анонсировали решение об отмене онлайн обучения в школах.
 

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Новости Днепра про Две смены и смешанная форма обучения: в ГумДепе Днепра разъяснили, как будут работать школы с 1 сентябряУкраїнська Новости Днепра про Две смены и смешанная форма обучения: в ГумДепе Днепра разъяснили, как будут работать школы с 1 сентябряРусский

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