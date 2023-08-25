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  • Две сестры попали в скандал, потому что «тверкали» на могиле отца-военного: как они это объяснили

Две сестры попали в скандал, потому что «тверкали» на могиле отца-военного: как они это объяснили

Сегодня 20:42
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Девушки станцевали на кладбище, где похоронены военные. Их подвергли критике в сети и задержала полиция.

Новости Днепра про Две сестры попали в скандал, потому что

Две сестры пришли на могилу своего отца-военного и стали танцевать. Все это они сняли на видео и выложили в свои сторис. Позже эта публикация разлетелась по сети и девушек задержала полиция.

Люди были возмущены тем, что девушки танцевали на могилах павших защитников. Более того, это все произошло на День Независимости, поэтому сеть «взорвалась» обвинениями в сторону сестер.

После того как видео разлетелось, полицейские Киева получили ориентировку на девушек, вокруг которых разразился серьезный скандал из-за поругания над могилами военнослужащих. Их задержали вблизи метро. Обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинцы нашли соцсети девушек и стали оставлять гневные комментарии. Впоследствии одна из них извинилась за этот случай. Девушка объяснила, что они с сестрой пришли на могилу отца, который был военным и погиб в Изюме в Харьковской области.

Мы понимаем отношение своего погибшего отца к культуре погребения, поэтому не увидели ничего плохого, но сейчас сожалеем, – написала девушка.

Но семейная «шутка» превратилась в скандал, а девушкам грозит реальное наказание, ведь на кладбище были могилы других защитников, так что это действительно можно квалифицировать, как надругательство над павшими военнослужащими. За такой поступок предусмотрена ответственность.

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