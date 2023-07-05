Две недели был в коме: умер писатель и актер из Днепропетровщины

«Умер Боря Худимов. Бориска, как мы все его называли. Товарищ по студенческому театру «Юность», долгие хорошие годы коллега по театру КВН ДГУ. Самый талантливый холерик и абсурдист из города Марганца», – говорится в его посту.

«Боря был гением абсурда. И если об этом не все знают, то лишь потому, что, перефразируя слова одного классика, он не смог навязать себя эпохе», — написал он.

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