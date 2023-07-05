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Две недели был в коме: умер писатель и актер из Днепропетровщины

Вчера 19:45
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Пішов з життя Борис Худімов. Він був письменником та актором театру КВК ДДУ. Чоловік був родом з Марганця.

Новости Днепра про Две недели был в коме: умер писатель и актер из Днепропетровщины

Пользователь Виктор Долгий написал, что Борис две недели находился в коме.
 
Он издал книгу «Борискины рассказы». Журналист Олег Кудрин назвал Бориса «гением абсурда».
 
«Боря был гением абсурда. И если об этом не все знают, то лишь потому, что, перефразируя слова одного классика, он не смог навязать себя эпохе», — написал он.
 
Публикацию о Борисе сделал и внештатный советник городского головы Днепра Евгений Гендин.
 
«Умер Боря Худимов. Бориска, как мы все его называли. Товарищ по студенческому театру «Юность», долгие хорошие годы коллега по театру КВН ДГУ. Самый талантливый холерик и абсурдист из города Марганца», – говорится в его посту.

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Новости Днепра про Две недели был в коме: умер писатель и актер из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Две недели был в коме: умер писатель и актер из ДнепропетровщиныРусский

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