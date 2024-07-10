Две девочки и мальчик: на Днепропетровщине родилась первая в этом году тройня

Первая в этом году тройня родилась в семье переселенцев. 30-летняя Валерия дала жизнь сразу двум девочкам и мальчику. Помогли им появиться на свет акушеры, анестезиологи, неонатологи и реабилитологи. Сразу после рождения сестрички и братик не весили и двух килограммов каждый. Впрочем, сейчас у них хороший аппетит и хорошо развиваются.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Он добавил, что теперь семья многодетна.
«Кроме новорожденных, в ней еще трое детей. Родильница признается, до сих пор не верится – теперь она мама шестерых. Однако ее муж Максим уверен – справятся”, — написал Сергей Лысак.
Он также рассказал, что семья испытала немало трудностей. Муж Максим был вынужден из-за войны уехать из Мариуполя. А дом Валерии в Марганце разрушили оккупанты. Пара встретилась в Никополе, где создали семью.
Сергей Лысак добавил, что в этом году в нашей области родилось почти 7,3 тыс детей.
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