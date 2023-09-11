Два комбинированных удара с применением ракет и «шахедов»: Вилкул прокомментировал атаку на Кривой Рог

Сегодня ночью и утром в Кривом Роге были слышны взрывы.

Как сообщил председатель Рады обороны города Александр Вилкул, это были два комбинированных удара с применением ракет и «шахедов».

На территории Криворожского района и города Кривой Рог силами ПВК “Схід” было уничтожено 11 БПЛА. Это взрывы, которые слышали криворожцы ночью и утром. В Криворожском районе произошел пожар, ликвидирован. В Гречаноподовской громаде повреждены 4 частных дома и несколько хозяйственных сооружений, — отметил он.

К счастью, без потерь.

Кроме того, по словам Вилкула, угроза повторных атак остается высокой.

Поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие, пусть рабочая неделя будет для всех плодотворной и удачной! – добавил председатель Рады обороны города.

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