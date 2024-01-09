Два дня как освободился из тюрьмы: на Днепропетровщине мужчина убил кирпичом женщину

39-летний подозреваемый уже имеет судимость. За два дня до убийства он освободился из тюрьмы.

7 января на спецлинию «102» сообщили, что в заброшенном здании возле железнодорожного вокзала в Никополе обнаружено тело женщины. Правоохранители выехали на место происшествия, а затем разыскали злоумышленника.

Выяснилось, что 6 января между подозреваемым и женщиной возникла ссора, во время которой мужчина схватил кирпич и нанес потерпевшей несколько ударов по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

8 января задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в АНД районе муж убил свою жену.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: