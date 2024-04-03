Дурали граждан под видом букмекерской компании: в Кривом Роге будут судить восьмерых подозреваемых

Липовые букмекеры "разводили" людей.

В Кривом Роге будут судить организатора и семь участников преступной организации, обвиняемых в мошенническом завладении средствами граждан. Об этом идет речь в сообщении на сайте Днепропетровской областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что обвиняемые обустроили офис в центре города и привлекли 40 операторов. Представители call-центра создавали фейковые аккаунты в популярной социальной сети, где показывали высокий материальный доход клиентов букмекерской компании.

Заинтересованным гражданам предлагали сделать онлайн-ставки. А после выигрыша убеждали потерпевших осуществлять дополнительные взносы для увеличения прибыли.

Впоследствии деньги перечислялись на подконтрольные банковские счета, а переписка с клиентами прекращалась. Таким образом, обманули более 20 граждан, среди которых военнослужащие и волонтеры.

В офисе, домах и авто обвиняемых правоохранители провели более 30 санкционированных обысков. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, флэш-носители информации, сим-карты, оружие, черновые записи со списками обманутых граждан и деньги.

Наложен арест на недвижимость и дорогостоящие автомобили обвиняемых. В суд направлен обвинительный акт по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (часть 4 статьи 190, часть 1, 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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