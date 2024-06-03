Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Думал уже писать завещание»: житель Днепра выпил сырые яйца из супермаркета и отравился

«Думал уже писать завещание»: житель Днепра выпил сырые яйца из супермаркета и отравился

Сегодня 19:17
просмотров

Житель Днепра по привычке выпил несколько яиц из супермаркета, но на этот раз отравился ими.

Новости Днепра про

О случае отравления рассказали в горсовете Днепра.

Днепрянин купил десяток яиц в местном супермаркете. Мужчина рассказал, что любит пить сырые яйца. Эта привычка у него появилась давно, еще со времен, когда он жил в деревне.

Недавно житель Днепра выпил сырое яйцо и на следующее утро почувствовал себя плохо. Впоследствии у него появились симптомы острого кишечного отравления – рвота, диарея и высокая температура.

Когда стало совсем плохо, мужчина обратился в инфекционное отделение местной больницы, где лечился от острого отравления, вызванного сальмонеллезом в течение 10 дней. Медикам днепрянин пообещал, что больше не будет пить сырые яйца.

Оно того не стоит, и никому не советую употреблять сырое. В определенные дни было так плохо, что думал уже писать завещание, но все обошлось. Теперь буду термически обрабатывать продукты, которые в этом нуждаются. Очень благодарен врачам, – рассказал господин Федор.

Днепровские медики напоминают жителям города о том, что лето – сезон кишечных инфекций. Чаще всего источник инфицирования – грязная вода и необработанные продукты. Врачи призывают быть особенно бдительными в период жары, ведь сейчас риск заразиться особенно высоким.

Заболеть сальмонеллезом, дизентерией, холерой можно из-за употребления некачественных, грязных или инфицированных продуктов. Наиболее частые симптомы – высокая температура, диарея, тошнота и т.д. Наиболее опасным среди кишечных инфекций является ботулизм. Предотвратить его можно, отказавшись от продуктов со стихийных рынков, в частности речь идет о рыбе, тушенке и консервах. Ботулизм протекает тяжело, ведь поражаются нервная и дыхательная система. Часто больные попадают в реанимацию. Такие пациенты нуждаются в специальной сыворотке. В нашей больнице она есть. При любом отравлении лучше отказаться от самолечения и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, — прокомментировала врач-инфекционист Елена.

Теперь с господином Федором все хорошо. Мужчина призывает других не пренебрегать рекомендациями врачей.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село
    Новости Днепра
    Сегодня 21:59
    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село

    Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН

    В Днепре и области 4 июня весь день не будут выключать свет, но не у всех
    Новости Днепра
    Сегодня 20:46
    В Днепре и области 4 июня весь день не будут выключать свет, но не у всех

    В Днепропетровской области весь день будет свет.

    Стало известно, какой парк Днепра является лучшим
    Новости Днепра
    Сегодня 19:58
    Стало известно, какой парк Днепра является лучшим

    В Днепре выбрали самый лучший сквер.

    Новые тарифы на воду в Днепре: для кого изменились
    Новости Днепра
    Сегодня 18:39
    Новые тарифы на воду в Днепре: для кого изменились

    В Днепре юридическим потребителям повысили тарифы на воду.

    Последние новости

    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село
    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село

    Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН

    Сегодня 21:59
    2
    просмотров
    Соцсеть X (бывший Twitter) официально разрешила публиковать порно на платформе
    Соцсеть X (бывший Twitter) официально разрешила публиковать порно на платформе

    Соцсеть X (бывший Twitter) обновила свои правила, чтобы позволить пользователям публиковать контент для взрослых.

    Сегодня 21:22
    1
    просмотров
    В Днепре и области 4 июня весь день не будут выключать свет, но не у всех
    В Днепре и области 4 июня весь день не будут выключать свет, но не у всех

    В Днепропетровской области весь день будет свет.

    Сегодня 20:46
    1
    просмотров
    Стало известно, какой парк Днепра является лучшим
    Стало известно, какой парк Днепра является лучшим

    В Днепре выбрали самый лучший сквер.

    Сегодня 19:58
    4
    просмотров
    Новые тарифы на воду в Днепре: для кого изменились
    Новые тарифы на воду в Днепре: для кого изменились

    В Днепре юридическим потребителям повысили тарифы на воду.

    Сегодня 18:39
    11
    просмотров
    Рисунки карикатуриста из Днепра во Франции превратили в предвыборный мультфильм (ВИДЕО)
    Рисунки карикатуриста из Днепра во Франции превратили в предвыборный мультфильм (ВИДЕО)

    Карикатуры художника из Днепра превратили в мультфильм и транслируют по всей Европе.

    Сегодня 17:51
    3
    просмотров
    Как выглядели качели-ракеты в парках Днепра почти 50 лет назад: уникальное фото
    Как выглядели качели-ракеты в парках Днепра почти 50 лет назад: уникальное фото

    Сейчас в парках Днепра можно «опробовать» самые разные аттракционы: от комнаты смеха с кривыми зеркалами и тира до чертового колеса и различных батутов.

    Сегодня 17:22
    2
    просмотров
    В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП: движение затруднено
    В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП: движение затруднено

    В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП.

    Сегодня 16:57
    6
    просмотров
    Когда пройдет Марш Равенства за права ЛГБТ в 2024 году и как туда попасть
    Когда пройдет Марш Равенства за права ЛГБТ в 2024 году и как туда попасть

    В Киеве впервые за три года пройдет Марш равенства

    Сегодня 16:30
    1
    просмотров
    В Днепре в музее АТО появился новый военный экспонат: как выглядит
    В Днепре в музее АТО появился новый военный экспонат: как выглядит

    В Днепре штурмовики подарили музею АТО военный бус.

    Сегодня 16:22
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх