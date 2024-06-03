«Думал уже писать завещание»: житель Днепра выпил сырые яйца из супермаркета и отравился

Житель Днепра по привычке выпил несколько яиц из супермаркета, но на этот раз отравился ими.

О случае отравления рассказали в горсовете Днепра.

Днепрянин купил десяток яиц в местном супермаркете. Мужчина рассказал, что любит пить сырые яйца. Эта привычка у него появилась давно, еще со времен, когда он жил в деревне.

Недавно житель Днепра выпил сырое яйцо и на следующее утро почувствовал себя плохо. Впоследствии у него появились симптомы острого кишечного отравления – рвота, диарея и высокая температура.

Когда стало совсем плохо, мужчина обратился в инфекционное отделение местной больницы, где лечился от острого отравления, вызванного сальмонеллезом в течение 10 дней. Медикам днепрянин пообещал, что больше не будет пить сырые яйца.

Оно того не стоит, и никому не советую употреблять сырое. В определенные дни было так плохо, что думал уже писать завещание, но все обошлось. Теперь буду термически обрабатывать продукты, которые в этом нуждаются. Очень благодарен врачам, – рассказал господин Федор.

Днепровские медики напоминают жителям города о том, что лето – сезон кишечных инфекций. Чаще всего источник инфицирования – грязная вода и необработанные продукты. Врачи призывают быть особенно бдительными в период жары, ведь сейчас риск заразиться особенно высоким.

Заболеть сальмонеллезом, дизентерией, холерой можно из-за употребления некачественных, грязных или инфицированных продуктов. Наиболее частые симптомы – высокая температура, диарея, тошнота и т.д. Наиболее опасным среди кишечных инфекций является ботулизм. Предотвратить его можно, отказавшись от продуктов со стихийных рынков, в частности речь идет о рыбе, тушенке и консервах. Ботулизм протекает тяжело, ведь поражаются нервная и дыхательная система. Часто больные попадают в реанимацию. Такие пациенты нуждаются в специальной сыворотке. В нашей больнице она есть. При любом отравлении лучше отказаться от самолечения и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, — прокомментировала врач-инфекционист Елена.

Теперь с господином Федором все хорошо. Мужчина призывает других не пренебрегать рекомендациями врачей.

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