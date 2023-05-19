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  • ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітей

ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітей

Сегодня 20:30
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19 мая на пересечении улицы Харьковская и Соборная города Павлоград произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Новости Днепра про ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітей

По прибытию к месту происшествия установлено, что произошло столкновение трех автомобилей, а именно Hyundai, Fiat и Honda. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения все травмированные самостоятельно покинули транспортные средства. В результате столкновения пострадали люди в автомобиле «Fiat».

Водитель 1979 года рождения, пассажирка 1983 года рождения и двое детей 2014, 2019 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи все травмированные госпитализированы в медицинское учреждение города.

Спасателями были отключены элементы питания всех автомобилей для предотвращения возникновения возгорания и смыты горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Новости Днепра про ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітей

Новости Днепра про ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітей

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Новости Днепра про ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітейУкраїнська Новости Днепра про ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітейРусский

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