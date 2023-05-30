Друзья по несчастью: на Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли песика и ежика

Они сообщили, что на одной из улиц собачка упала в колодец.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что на дне колодца находится не только собака, но и еж.
Один из сотрудников ГСЧС спустился к животным и поднял их на поверхность.
К спасению привлекли четырех ГСЧС-ников и одну единицу пожарно-спасательной техники.
Читайте также:
Автор:
Важно!
В Никополе на взятке задержали чиновника горсовета.
Нужна ваша помощь!
В Никопольщине снова изменили продолжительность комендантского часа.
Половецких каменных баб, живущих на территории исторического музея, поселили в бронированные домики.
В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему он считается одним из главных церковных праздников, что значит, какие есть приметы, что можно и нельзя делать, а также будет ли выходное в следующий послед праздника понедельник – разбирались журналисты…
Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
На этот раз снова без пляжей.
В Днепре поймали торговца оружием.
Если вам пришло сообщение от СБУ, не пугайтесь!
Мужчина уже неделю не выходил на связь.
Предельный возраст снизили на два года.
Важно!
На улице Богомаза в Днепре произошла стрельба.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!