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Друзья по несчастью: на Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли песика и ежика

Сегодня 12:14
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Вчера, 29 мая, в 15:49 на линию «101» позвонили жители города Пятихатки.

Новости Днепра про Друзья по несчастью: на Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли песика и ежика

Они сообщили, что на одной из улиц собачка упала в колодец.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что на дне колодца находится не только собака, но и еж.

Один из сотрудников ГСЧС спустился к животным и поднял их на поверхность.

К спасению привлекли четырех ГСЧС-ников и одну единицу пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про Друзья по несчастью: на Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли песика и ежикаУкраїнська Новости Днепра про Друзья по несчастью: на Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли песика и ежикаРусский

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