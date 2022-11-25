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  • Друг нес 7 километров на руках: в Днепре спасают 20-летнего парня, взорвавшегося на мине возле Харькова

Друг нес 7 километров на руках: в Днепре спасают 20-летнего парня, взорвавшегося на мине возле Харькова

Сегодня 13:58
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В больнице Днепра спасают парня, который остался без ноги, подорвавшись на мине.

Новости Днепра про Друг нес 7 километров на руках: в Днепре спасают 20-летнего парня, взорвавшегося на мине возле Харькова

Историю удивительного спасения рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Богдану недавно исполнилось 20 лет. В мирное время он учился в Харькове на железнодорожника. Но недавно под Харьковом взорвался на мине возле позиций ВСУ, когда помогал волонтерам. В результате взрыва парню оторвало левую ногу. Рядом находился друг Николай, который тянул Богдана в ближайший пункт медицинской помощи почти 7 километров. По дороге он накладывал жгуты раненому, чтобы остановить кровотечение. Сделал он их из подручных материалов.

Из харьковской больницы раненого отвезли в Мечникова. У Богдана не было ноги, а левая рука была раздроблена. Местные хирурги сделали четыре операции, чтобы стабилизировать состояние парня.

Сегодня пришла мать Николая. Богдан с нежностью целовал ей руки и благодарил за сына, спасшего ему жизнь. Сказал ей: я люблю эту жизнь и буду за нее бороться. Раны Богдана пока не дают вдохнуть полной грудью, но характер поднимает с постели, чувствуя нестерпимую боль там, где ноги нет, — рассказал Рыженко.

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Новости Днепра про Друг нес 7 километров на руках: в Днепре спасают 20-летнего парня, взорвавшегося на мине возле ХарьковаУкраїнська Новости Днепра про Друг нес 7 километров на руках: в Днепре спасают 20-летнего парня, взорвавшегося на мине возле ХарьковаРусский

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