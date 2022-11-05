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  • Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине

Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине

Сегодня 08:25
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В ночь на 5 ноября на Днепропетровщине сбили дрон-камикадзе.

Новости Днепра про Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, ночь на субботу была горячей. Однако есть и хорошие новости. Военные из воздушного командования «Схід» уничтожили еще один вражеский «Шахед». Сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе.

Как всегда досталось Никопольщине. Район россияне снова накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии. Стреляли из временно оккупированного Энергодара по трем общинам — Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской.

Новости Днепра про Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине

Новости Днепра про Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине

Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил около 40 снарядов. Загорелись два здания. Пожары уже ликвидировали.

Повреждены полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения и газопровод.

Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество. К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.

В других районах ночь с сиреной и без атак. И в эту минуту спокойно.

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