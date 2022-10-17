Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)

Утром 17 октября Киев атаковали дронами-камикадзе. Есть попадания.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из дронов атаковал многоэтажку в Шевченковском районе города. Там произошел взрыв в жилом доме. Пока известно о 18 спасенных людях, но еще двое могут быть под завалами.

Информация о погибших уточняется.

Атаку на здание в Киеве прокомментировал и президент Зеленский.

Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом, – отметил он.

Кроме того, в своем телеграмм-канале он опубликовал видео с места попадания.

Отметим, что утром Киев атаковали дронами-камикадзе. Известно, о четырех попаданиях. Ночью силами противовоздушной обороны было уничтожено 26 дронов на юге Украины.

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