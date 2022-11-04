Доставайте теплые вещи: сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков. Утром температура воздуха +2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3,4 метров в секунду.
Народные приметы на 4 ноября:
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