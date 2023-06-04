«Дорблю по цене радомера»: в днепровском АТБ покупатели приобрели сыр с «сюрпризом» (ФОТО)

Днепряне приобрели сыр с плесенью, но не благородной, а ядовитой. Об этом покупательница рассказала в сообществе «Новокодакский район».
Испорченный товар приобрели в одном из магазинов АТБ, расположенном на проспекте Ивана Мазепы. По словам женщины, ее муж пошел в супермаркет за сыром, но вместо вкусного молочного продукта, в упаковке они увидели плесень. Плесени было настолько много, что еще немного и сыр бы «ожил».
Из-за того, что упаковка закрыта, днепрянин сразу не увидел груду плесени на сыре, поэтому дома его ждал неприятный сюрприз. Был ли товар просрочен и что со сроками хранения — не уточняется.
В комментариях разгорелась дискуссия о том, виноват ли супермаркет, в том, что сыр испортился. Кто-то говорит, что это вина производителя, отправившего реализатору испорченный продукт, другие уверены, что в магазине могли не соблюдать правила хранения, и именно из-за товара в таком состоянии. Остальные просто шутят о благородном сыре с плесенью.
Вот всегда всем недовольны… им дорблю по цене радомера, а они жалуются, – иронизируют днепряне.
Днепрянка отметила, что чек не сохранила, поэтому вернуть товар не смогла. Женщина призывает горожан не повторять ее ошибки и всегда забирать квитанции.
Горожане начали делиться лайфхаками и отметили, что можно вернуть испорченный товар даже без чека, но нужно помнить, кто был продавцом и время покупки.
На самом деле, так товар в магазин можно вернуть и без чека. Для этого нужно написать заявление на имя директора магазина и попросить копию товарного чека. Немногие знают, но торговые точки хранят ленты с данными о продаже три года, то есть вся необходимая информация у них точно есть. Главное запомнить время, когда производилась покупка и кассу, чтобы его быстрее нашли.
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