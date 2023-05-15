Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату

Если вы видели женщину или знаете, где она может находиться, просьба позвонить по номеру +380990512637.

Была одета в серый свитер, черные брюки, на голове голубая шапка вязанная. На ногах белые комнатные тапки шлепки.

Женщина не ориентируется, и не понимает где находится.

15 мая из пансионата для престарелых «Большое сердце», который находится на Криворожском шоссе, 21 ушла Любовь Дяченко 1939 года рождения.

Имущество Днепропетровского трубного завода выставлено на торги. В 2021 году…

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