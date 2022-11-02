«Дома-клопятники»: откуда они взялись на улицах Днепра и где находятся

В Днепре некоторые жители многоэтажных домов пристраивают себе дополнительные входы –выходы из квартиры и «добавляют» незаконные квадратные метры в виде «царь-балконов», как их прозвали в народе. Желание иметь дополнительный метраж к комнате или еще один выход было у людей всегда. Особенно сильно у жителей Днепра оно проявилось в середине прошлого века, когда большинство жили в коммунальных квартирах.

После окончания Второй мировой войны в город стали возвращаться люди из эвакуации и огромной проблемой был жилищный вопрос. Под коммунальные квартиры были отданы все уцелевшие дома в городе. Из старых доходных домов делали коммунальные квартиры. Людей было много, а жилплощади – мало, поэтому каждому доставалась маленькая комнатка в таком доме. Если комната была большая – в нее могли поселить сразу две семьи. Бывало, что стеной в коммунальной квартире служила повешенная посреди комнаты занавеска.

Чтобы создать хотя бы ощущение «своего» угла многие пристраивали к комнате отдельный вход.

Особенно много коммунальных домов было на центральных улицах города. До сих пор на улицах Бородинской, Троицкий, Грушевского, Выборгской, Исполкомовской можно увидеть такие дома.

Выглядел пристроенный отдельный вход весьма необычно: маленький тамбур у основной стены и спускающаяся от него железная лестница с кое-какими периллами.

«У моей бабушки с дедушкой была небольшая комната в таком доме на три семьи. Квартирой это было сложно назвать. Поднимаясь по лестнице сразу попадали в помещение, служившее одновременно кухней и комнатой. Там стояла плита, был умывальник, диван. Все удобства были на улице, а ванной и душа не было. Мыться ходили в баню. Такая пристройка служила верандой, там стоял небольшой стол, где все кушали», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Наталья Олешкина.

Часто такие «тамбуры» были рядом или друг на друге. Из-за пристроек менялся внешний вид домом и часто они выглядели нелепо. В народе такие коммунальные здания прозвали «клопятниками».

«Называли «клопятниками» и «скворечниками», по-разному называли. И скандалили соседи между собой, а порой до мордобоя доходило… но когда у кого-то случалось горе, то соседи приходили на помощь. И на праздники, и на поминки сидели за одним столом. Знаю не понаслышке. До 10 лет рос в таком дворике, в коммуналке с общим деревянным балконом», вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Олег Кухарьков.

С появлением новых жилмассивов в Днепре люди стали получать отдельные квартиры и уезжать из коммуналок, часть старинных домов была снесена и на их месте построены новые здания.

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