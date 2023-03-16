Дом-стена и сад на крыше: что строят возле Екатеринославского бульвара в Днепре (ФОТО)

В центре Днепра продолжают строительство нового комплекса.

Фото с места строительства показал застройщик комплекса Вадим Ермолаев.

Так, по словам бизнесмена, строительные работы на месте будущего БФК Ermolaev Center продолжаются. Расположен он в исторической части города, на улице Шевченко, вблизи Екатеринославского бульвара.

Судя по рендерам, здесь планируют построить дом, который выглядит как стена, а на крыше одного из блоков комплекса разместят сад. Впрочем, как будет действительно, мы сможем увидеть в будущем.

На сегодня уже завершили строительство железобетонного каркаса, подземного паркинга и стилобата. Построили основу для 19-этажной жилой башни: уже готово 12 этажей. Кроме этого, готов каркас 8-ми этажей для 12-этажной офисной башни.

Отмечается, что уже построили половину 4-этажной офисной башни, а остальное будут строить совместно с восстановлением исторического здания, расположенного рядом с ней.

Вот так выглядит место строительства:

Далее в планах работы по устройству вентиляционных и коммуникационных шахт, а также строительство межквартирных перегородок из газобетона. Ранее сообщалось, что завершить строительство жилой части должны во 2-м квартале 2024 года. На стилобате комплекса планируют установить еще один арт-объект, «родственника» Атланта, расположенный на бульваре Южном. Напомним, этот многофункциональный комплекс возводится в историческом квартале, ограниченном улицами Шевченко, Гоголя, Паторжинского и Южной. Проект по реконструкции этого квартала был представлен несколько лет назад.

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