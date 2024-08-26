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  • «Дом снесло взрывом»: владельцы изуродованных домов вблизи Днепра рассказали о ракетной атаке (ВИДЕО)

«Дом снесло взрывом»: владельцы изуродованных домов вблизи Днепра рассказали о ракетной атаке (ВИДЕО)

Сегодня 14:03
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Местные жители рассказали о деталях ракетной атаки.

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Утром 26 августа россияне атаковали дачный кооператив в Днепровском районе. В результате атаки погиб 69-летний мужчина, еще одного местного жителя живым извлекли из-под завалов.

Валентина, жена погибшего, рассказала, что муж должен был ехать домой с работы. Женщина сначала думала, что взрыв произошел где-то за городом. Она позвонила мужчине, но он не брал трубку.

Пришла «смс»: «я перезвоню». Я и поняла, что что-то не так, потому что муж не умеет отправлять сообщения, – рассказала Валентина.

Погибшему было 69 лет, он работал сантехником. К моменту первого взрыва мужчина пошел помогать людям с водой. Во время второго взрыва он погиб.

Местный житель Игорь рассказывает, что от дачного участка ничего не осталось, уничтожены здания, огород и деревья.

Дом взрывной волной снесло. Разорвало и изуродовало, — рассказывает Игорь.

Местная жительница Анна рассказала, что 30 лет лелеяла свой дом, чтобы наслаждаться спокойствием на склоне лет. Высаживала овощи. Были хорошие урожаи. Теперь ничего не осталось.

Я только что выбралась на дачу. Была в дороге. Позвонили соседи. Сообщили: «Можешь не ехать, дома нет. А я приехала», — говорится в видео, которое обнародовал Сергей Лысак.

Завалы дома разбирает и Алина. Здесь жили ее дедушка с бабушкой. Хотя разрушения существенны, женщина счастлива, что уцелели ее родные. Горе обошло: за 5 минут до атаки старики пошли в больницу.

Глава Днепровской РВА Вячеслав Мамонов сообщил, что в результате ракетной атаки разрушены полностью два и повреждены 18 домов в садовом обществе. Пострадавший мужчина сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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