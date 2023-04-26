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  • Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:32
просмотров

Купить однокомнатную квартиру в Днепре чуть более чем за 500 тыс грн вполне реально. На рынке есть довольно много предложений с продажей квартир небольшой общей площадью. Но состояние этих однокомнатных чаще всего оставляет желать лучшего, поэтому будущий хозяин квартиры должен будет сначала сделать ремонт, а уже потом въезжать в свой новый дом. Но есть варианты, когда и однокомнатная квартира дешевая и жить в ней и параллельно делать ремонт – вполне возможно.

 Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых однокомнатных квартир на продажу в Днепре.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

На улице Александра Черникова в Днепре можно купить однокомнатную квартиру общей площадью 28 кв.м и при этом довольно просторной кухней – 9 кв.м. Находится она на втором этаже двухэтажного дома, есть централизованное отопление, старая хозяйская мебель. Квартире нужен ремонт. Стоимость этой однокомнатной квартиры в Днепре 374,5 тыс грн.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Аналогичную сумму просят за квартиру на улице Николая Руденко. В помещении 26 кв.м. общей площади, кухня не большая – 4 кв.м. Находится квартира на первом этаже панельного дома. В помещении наполовину сделан ремонт – заменена сантехника, установлены новые двери, но сама квартира в нежилом состоянии.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Еще одна однокомнатная квартира выставленная на продажу за 374,5 тыс грн находится на улице Осенней в Днепре. Общая площадь 18 кв.м. Расположена на 4 этаже 5-ти этажного дома. Жилье находится в хорошем состоянии, сделан косметический ремонт. Отопление централизованное, есть кондиционер, поменяны окна.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Немного дороже – почти 412 тыс грн хотят за однокомнатную квартиру на проспекте Поля в Днепре. Жилье находится на последнем этаже пятиэтажного дома. Общая площадь 33 кв.м, кухня – 6 кв.м. дом был построен в 1980-х годах, находится вверху проспекта. Интересный момент, владелец помещения проживает в другом городе, поэтому если будущий хозяин квартиры захочет ее посмотреть – то просмотр платный, стоит 300 грн. Как объясняет владелец жилья – это ему на проезд. Добираться планирует на автомобиле. Низку цену объясняет тем, что в доме, где находится квартира, в первом подъезде в 2002 году была обнаружена трещина и его отселили. Его жилье находится во втором подъезде и от трещины далеко. В квартире нет газа и отопления, но есть вода и электричество.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Квартира на улице Саранской в Днепре обойдется в 449,5 тыс грн. Однокомнатное жилье общей площадью 23 кв.м находится на 5 этаже 9 этажного дома. Квартиру продают под ремонт. К ней нет мебели, стены подготовлены под поклейку обоев.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Однокомнатная квартира на улицы Данилы Нечая в Днепре обойдется в 524 тыс грн. Жилье общей площадью 24 кв.м, кухня – 4 кв.м. Расположена на 7 этаже панельного дома. В квартире был выполнен косметический ремонт. То есть жить в ней и одновременно менять обстановку и обои – вполне реально.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Столько же просят за однокомнатную квартиру на улице Волынской. Она практически такая же по площади – 22 кв.м, но с большей кухней – 5 кв.м. Находится на 3 этаже 9-ти этажного дома. В помещении несколько лет назад был косметический ремонт.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Также 524 тыс грн просят за квартиру на улице Максима Дия. Общая площадь жилья 16 кв.м. находится на 4 этаже 9-ти этажного дома. Однокомнатная квартира в жилом состоянии, сделан ремонт, есть централизованное отопление.

Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дом с трещиной, но состояние жилое: как выглядит однокомнатная квартира за 374 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)Русский

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