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Должников за свет будут «наказывать» по-новому

Сегодня 15:51
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Долги за электроэнергию будут заносить в кредитную историю.

Новости Днепра про Должников за свет будут

О таком нововведении сообщил генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

Коваленко отметил, что по состоянию на 1 мая задолжали за свет более 1,7 миллиарда гривен.

Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй, — рассказал он.

Сергей Коваленко утверждает, что пользователи не хотят платить за электроэнергию, но «не стесняются брать кредиты на новую технику». Записи о долгах за свет внесут в кредитную историю, которую часто проверяют перед выдачей ссуды.

Как это будет

По сути, человеку, который захочет взять кредит, но имеющий долги за свет, могут отказать в его выдаче из-за плохой кредитной истории. Гендиректор YASNO считает, что это будет побуждать украинцев более добросовестно относиться к коммунальным платежам.

Он отметил, что в компании понимают о сложных обстоятельствах, по которым человек действительно может не иметь денег на уплату долгов.

Есть клиенты, не платящие за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берущие кредиты, например, на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность, подчеркнул Сергей Коваленко.

А вот для добросовестных плательщиков это будет плюсом, ведь они смогут иметь положительную кредитную историю и получать более выгодные условия займов. 

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