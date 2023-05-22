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Долги за электроэнергию внесут в кредитные истории украинцев: что ждет днепрян

Сегодня 18:45
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Украинцам, имеющим долги за жилищно-коммунальные услуги, будут отказывать в получении кредитов. А все потому, что и информация о долгах будет передаваться в Украинское бюро кредитных историй.

Новости Днепра про Долги за электроэнергию внесут в кредитные истории украинцев: что ждет днепрян

 Об этом предупредил своих клиентов поставщик электроэнергии Yasno.

Клиентов поставщика предупредили, что при наличии задолженности ее будут вносить в кредитную историю. На такой шаг в Yasno решили пойти в связи с необходимостью стимулирования потребителей рассчитываться за предоставленные коммунальные услуги.

 

 

По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, они понимают обстоятельства, в которых находится страна. Однако есть клиенты, которые решают не платить за предоставленные коммунальные услуги в пользу покупки новых гаджетов в кредит, в частности iPhone.

Украинские банки и финкомпании будут видеть задолженные суммы клиентов за электроэнергию и будут принимать решение о предоставлении кредитов, исходя из этих данных. При этом дисциплинированные клиенты, которые рассчитываются на электроэнергию вовремя, будут иметь позитивную кредитную историю.

Компания Yasno обслуживает около 3,5 миллиона потребителей в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. По состоянию на начало мая у бытовых потребителей накопился долг за потребленное электричество свыше 1,7 млрд гривен.

Несмотря на то, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых придется выплатить после войны. Суд может наложить арест на счета должника и имущество, а после войны на сумму долга могут еще начислить «неустойку» в виде штрафа и пени, годовых процентов и инфляционных начислений, что существенно увеличит долг.

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