Долги за электроэнергию внесут в кредитные истории украинцев: что ждет днепрян

Об этом предупредил своих клиентов поставщик электроэнергии Yasno.
Клиентов поставщика предупредили, что при наличии задолженности ее будут вносить в кредитную историю. На такой шаг в Yasno решили пойти в связи с необходимостью стимулирования потребителей рассчитываться за предоставленные коммунальные услуги.
По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, они понимают обстоятельства, в которых находится страна. Однако есть клиенты, которые решают не платить за предоставленные коммунальные услуги в пользу покупки новых гаджетов в кредит, в частности iPhone.
Украинские банки и финкомпании будут видеть задолженные суммы клиентов за электроэнергию и будут принимать решение о предоставлении кредитов, исходя из этих данных. При этом дисциплинированные клиенты, которые рассчитываются на электроэнергию вовремя, будут иметь позитивную кредитную историю.
Компания Yasno обслуживает около 3,5 миллиона потребителей в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. По состоянию на начало мая у бытовых потребителей накопился долг за потребленное электричество свыше 1,7 млрд гривен.
Несмотря на то, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых придется выплатить после войны. Суд может наложить арест на счета должника и имущество, а после войны на сумму долга могут еще начислить «неустойку» в виде штрафа и пени, годовых процентов и инфляционных начислений, что существенно увеличит долг.
Читайте также:
Автор:
Среди развлечений для детей в конце 1960-х годов в парках…
В Днепре ударили ножом подростка.
Под Запорожьем погиб Нацгвардеец.
Из-за взрывов в Днепре теряются животные.
Сегодня, 22 мая, после обеда на улице Василия Кука заметили черный дым.
В БНР неспокойно.
Среди развлечений для детей в конце 1960-х годов в парках Днепра устанавливали не только качели и горки, но и различные лабиринты. Они были практически в каждом парке города: Шевченко, Писаржевского, Глобы. Отличались длинной и сложностью прохождения.
Соблюдайте информационную гигиену!
В Днепре ударили ножом подростка.
Под Запорожьем погиб Нацгвардеец.
Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксированы и прилеты.
Из-за взрывов в Днепре теряются животные.
Пожалуйста, следите за своими детьми!
К сожалению, закрыть всю территорию Украины невозможно.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!