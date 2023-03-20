Дочь осталась без отца: в Бахмуте погиб 45-летний полицейский с Днепропетровщины

19 марта во время ведения боевых действий в Бахмуте погиб сержант полиции из Днепропетровской области Александр Деревянко. Ему было 45 лет.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Александр служил в Вооруженных силах Украины и участвовал в антитеррористической операции. В 2015 году он вступил в ряды полиции, стал бойцом батальона патрульной службы «Днепр-1».
С тех пор каждый год, каждый день службы в рядах полиции он боролся за независимость своей Родины. Сержант полиции считал делом чести защищать Украину от российских оккупантов. Гибель Александра Деревянко – невосполнимая потеря для всех нас. Мы будем помнить о нем, как о самоотверженном и храбром воине, надежном товарище, добром и мужественном человеке, – говорится в сообщении.
У защитника остались родители, семья и 10-летняя дочь.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!
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