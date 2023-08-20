Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Высота этой вершины составляет 3967 метров.

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова Екатерина Филатова недавно покорила вершину Айгер в Альпах.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

Пока вы спали, мы с Валентином Сипавиным (украинский альпинист – авт.) покорили классическую вершину Бернских Альп – легендарный Айгер, – написала она.

Екатерина добавила, что высота горы составляет 3967 метров.

Также девушка показала свое снаряжение.

Барби-альпинистка, – подписала она фото.

Отметим, вершина Айгер – одна из главных вершин Бернских Альп. Эта гора считается сложной для подъема из-за ее крутизны и опасности оползней. Восхождение на нее может занять от 5 часов до нескольких суток.

Напомним, ранее мы писали, что Марина Филатова рассказала о своем восхождении на Эверест.

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