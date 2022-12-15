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  • Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:07
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Почти у каждого старинного дома в Днепре есть своя история и отдельно – легенды, появившиеся уже после того, как дом «прожил» не один десяток лет. Одно из самых загадочных зданий города находится в Нагорном районе Днепра. В народе его называют «Дом с лягушками». Здание было реконструировано, но некоторые его первоначальные «черты» сохранились.

Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

Особняк был построен в 1912 году. Его владелец Эмиль Вюрглер был владельцем промышленных фирм и считался одним из самых богатых людей города.

Возведенный дом по тем временам выглядел весьма диковинно – с острыми башнями на крыше и круглыми лестницами, но главное, что удивляло тогдашних жителей Днепра – обилие фигурок жаб. Лягушки были на ограде, фонтане у входа в дом и даже в самом доме.

Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

Поговаривали, что эти жабы помогали Вюрглеру в его колдовских ритуалах. Никто не знал толком чем занимается хозяин дома, поэтому все считали, что свое богатство он заработал с помощью магии, а промышленником назывался просто так.

В доме Вюрглера не было прислуги, он редко кого принимал в гостях, а тем, кому удалось зайти в его особняк утверждали, что видели на книжных полках промышленника большое количество книг с непонятными символами на корешках.

Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

 

Согласно легендам, один раз воры решили ограбить особняк и когда проникли внутрь здания со всех сторон послушалось жуткое кваканье, при том, что ни одной живой лягушки в доме грабители не видели. Испугавшись они начали бежать, но когда перелазили через ограду – сильно поранились. Во время революции в богатый дом пытались попасть несколько военных, но зайдя внутрь пропали без вести. Сам Вюрглер в 1920 году уехал из города и больше его никто никогда не видел.

Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

Еще одна легенда о жабах на ограде гласит, что на месте дома Вюрглера было болото, которое со временем высохло. И в этом болоте будущий владелец особняка обнаружил мешок с золотом. В честь «хранительниц» богатства Вюрглер и «украсил» свой дом жабами. Часть золота он спрятал под одной в одной из лягушек. В 1980-х годах эта легенда была настолько популярной, что жабы даже на какое-то время пропали с ограды здания. Поговаривают, что их обследовали в строительном институте и пытались обнаружить внутри золото или украшения, но так ничего и не нашли, а земноводных вернули на место.

Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

То, что мы видим сегодня под названием «Дом с лягушками» — это реконструированная версия дома Вюргера. Ранее центральная часть особняка была в два этажа, а крыши украшали башни и шатры, а «крылья» дома были одноэтажными. В начале 1930-х годов к дому надстроили несколько этажей, а от былой задумки архитектора осталась лишь форма окон, парадная лестница и лепнина, а также жабы на ограде. Внутри двора был фонтан, чашу которого украшала лягушка с короной.

Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

 

В середине 1930-х в доме жил академик Писаржевский, во время Второй мировой войны в особняке был обустроен военный госпиталь, а после – лаборатория химико-технологического института. С 1952 по 1978 годы в помещении был институт черной металлургии, а после – Приднепровский научный центр и институт транспортных систем и технологий.

Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

 

Позже, проживающие на этой и соседних улицах дети своим долгом считали проходят мимо лягушек «поприветствовать» их кваканьем, а самые смелые пытались залезть на забор и усесться верхом на жабу. Однако, работающий во дворе дворник старался этого не допускать и прогонял всех любопытных.

Какое-то время доступ во двор, где находится особняк был свободным, но сейчас он закрыт и просто так туда не попасть.

фото группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)Русский

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