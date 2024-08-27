До трех возросло количество погибших в результате обстрела Кривого Рога

Поисковая операция продолжается.

Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. Без вести пропавшим остается еще один человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

В городе изуродованы 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек, два десятка авто.

Кроме того, днем ​​27 августа, в Марганецкой общине погиб местный житель. По уточненной информации, ему 70 лет. Там повреждены частный дом, 6 хозяйственных построек, легковая машина.

В Мировской, Покровской и Красногригоревской общинах и Никополе избиты инфраструктура, админздание и музей. А еще 2 дома, линии электропередач и газопровод. Но, к счастью, без жертв и пострадавших.

В общей сложности район пережил почти два десятка обстрелов. По населенным пунктам россияне били «Градами» и тяжелой артиллерией. Целили также беспилотниками.

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