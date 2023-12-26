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  • До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год

До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год

Сегодня 12:24
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Новый год в Днепре будет весенним.

Новости Днепра про До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год

Первое официальное декабрьское Рождество в Днепре было по-настоящему киношным, потому что с самого утра шел снег хлопьями. Однако в последнюю неделю года погода будет, скорее, апрельской, отмечает синоптик Наталья Диденко.

В Украину идет рекордное потепление, поэтому перед Новым годом почти по всей стране будут весенние плюсы. Теплее всего будет в западных и южных регионах, а вот на севере немного прохладнее.

В Днепре на последней неделе возможны кратковременные осадки, но солнышко довольно часто будет радовать своим появлением. Теплее всего будет в среду, 26 декабря и в пятницу 29 декабря.

В воскресенье ожидается теплая погода с кратковременными осадками.

Новости Днепра про До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год

Заметим, что в январе прошлого года зафиксировали несколько температурных рекордов. В частности на Крещение было +12 градусов тепла.

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Новости Днепра про До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый годУкраїнська Новости Днепра про До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый годРусский

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