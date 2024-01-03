До Днепра до сих пор не пришла метеорологическая зима

По информации Днепропетровского гидрометеоцентра, в декабре так и не пришла метеорологическая зима.
В декабре 2023 года преобладала очень теплая для этого времени года, аномально влажная, с частыми осадками в виде дождя, мороки, снега, мокрого снега и туманами погода. Среднесуточные температуры воздуха большей частью превышали норму на 1-10° и колебались от 2° мороза до 9° тепла.
Максимальная температура воздуха в теплые дни декабря повышалась до 11-14° тепла. Минимальная температура воздуха в ночные часы снижалась по области до 4-6° мороза.
Средняя температура воздуха за декабрь оказалась на 3-4° выше средней многолетней и составляла по области 1-3° тепла.
Наступление метеорологической зимы не наблюдалось, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону понижения не было.
Количество осадков в среднем по области за декабрь составило 53 мм или 129% нормы.
Одна в январе ситуация может кардинально измениться, так как к нам идут морозы.
В частности, 4 января погода будет такой:
Облачно. Ночью без существенных осадков, днем без существенных осадков. Ночью слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла; по г. Днепр ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.
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