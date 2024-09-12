До 80 тысяч гривен: самые высокооплачиваемые и актуальные вакансии в Днепре

Так для жителей Днепра предлагают следующие вакансии:

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии опубликовали в Инспекции по занятости населения. Работодатели готовы платить от 45 до 80 тысяч гривен.

В Днепре есть высокооплачиваемая работа.

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