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До 80 тысяч гривен: самые высокооплачиваемые и актуальные вакансии в Днепре

Сегодня 13:00
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В Днепре есть высокооплачиваемая работа.

Новости Днепра про До 80 тысяч гривен: самые высокооплачиваемые и актуальные вакансии в Днепре

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии опубликовали в Инспекции по занятости населения. Работодатели готовы платить от 45 до 80 тысяч гривен.

Так для жителей Днепра предлагают следующие вакансии:

  • до 80 тыс. грн такое предложение для сервисного инженера по промышленному аммиачному холодильному оборудованию от международной компании «Навигатор»: (050)4745331 или (067)5240233.
  • до 70 тыс. грн на такую ​​зарплату предлагает компания, занимающаяся грузоперевозками, приглашает водителя-дальнобойщика: (098)8450558 или (050)0789740 — Юрий.
  • до 60 тыс. грн готовы платить малярам-штукатурам и плиточникам в строительной компании, осуществляющей отделочные работы в одном из ЖК Днепра: (099)2198788 – Евгений.
  • до 50 тыс. грн обещают вознаграждение портному/чину и швеи в магазине одежды «Symbol»: (099)0701506 — Рыжкова Ольга.
  • до 45 тыс. грн предлагает зарплату токарю-универсалу один из ФЛП в пос. Слобожанское: (067)5230914 – Дмитрий.

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Новости Днепра про До 80 тысяч гривен: самые высокооплачиваемые и актуальные вакансии в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про До 80 тысяч гривен: самые высокооплачиваемые и актуальные вакансии в ДнепреРусский

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