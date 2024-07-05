До 50% призывников может быть забронировано: в Верховной Раде предложили соответствующие законопроекты

В Верховной Раде предложили два новых законопроекта об "экономическом бронировании".

Соответствующие проекты Законов опубликованы на официальном портале Верховной Рады Украины.

Первый законопроект — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно требований к уплате единого социального взноса для осуществления бронирования военнообязанных — опубликован 28 июня. Предполагает в основном:

Предприятия, бронирующие военнообязанных работников во время военного положения, должны платить в государственный бюджет 1200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Об этом говорится в пункте 16-2 проекта Закона. Могут быть забронированы военнообязанные работники предприятий, уплачивающие единый социальный взнос свыше суммы, эквивалентной пяти минимальным зарплатам, и имеющие от 10 работников. В этом случае можно забронировать до 50% военнообязанных и резервистов на этом предприятии. Об этом говорится в пункте 16-3 проекта закона.

Следующий предложенный в тот же день законопроект — о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей бронирования военнообязанных.

Как указано в законопроекте, бронирование планируется осуществлять по некоторым критериям:

Государственные служащие: Категория «А» : все военнообязанные работники этой категории (высший руководящий состав, включая председателей областных и районных советов, сельских, поселковых и городских председателей).

: все военнообязанные работники этой категории (высший руководящий состав, включая председателей областных и районных советов, сельских, поселковых и городских председателей). Категории «Б» и «В»: до 50% военнообязанных работников этих категорий могут быть забронированы. Органы местного самоуправления и другие государственные органы: Военнообязанные работающие в органах местного самоуправления, иностранных посольствах и консульствах в Украине, Национальной полиции Украины, Государственном бюро расследований, прокуратуре и других правоохранительных органах: до 50% количества призывников могут быть забронированы. Критически важные предприятия: Предприятия, уплачивающие единый социальный взнос свыше суммы, эквивалентной пяти минимальным заработным платам и имеющие штатную численность работников от 10 человек: до 50% военнообязанных работников могут быть забронированы.

Предприятия важны для энергетической и коммунальной систем, а также оборонно-промышленного комплекса: до 50% военнообязанных работников могут быть забронированы.

Кроме того, забронированные военнообязанные должны обновить свои учетные данные через электронный кабинет или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Инициатор обоих законопроектов – Буймистер Людмила Анатольевна.

Обратите внимание! Законопроекты сейчас находятся на проработке комитетом, сейчас оба предоставлены для ознакомления, а значит, не являются принятыми Законами.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине снова предлагают ввести экономическое бронирование от мобилизации. Бронирование — это освобождение от мобилизации военнообязанных на время и при определенных условиях.

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