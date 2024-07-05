До 50% призывников может быть забронировано: в Верховной Раде предложили соответствующие законопроекты

Соответствующие проекты Законов опубликованы на официальном портале Верховной Рады Украины.
Первый законопроект — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно требований к уплате единого социального взноса для осуществления бронирования военнообязанных — опубликован 28 июня. Предполагает в основном:
Следующий предложенный в тот же день законопроект — о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей бронирования военнообязанных.
Как указано в законопроекте, бронирование планируется осуществлять по некоторым критериям:
Государственные служащие:
Органы местного самоуправления и другие государственные органы:
Критически важные предприятия:
Кроме того, забронированные военнообязанные должны обновить свои учетные данные через электронный кабинет или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Инициатор обоих законопроектов – Буймистер Людмила Анатольевна.
Обратите внимание! Законопроекты сейчас находятся на проработке комитетом, сейчас оба предоставлены для ознакомления, а значит, не являются принятыми Законами.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине снова предлагают ввести экономическое бронирование от мобилизации. Бронирование — это освобождение от мобилизации военнообязанных на время и при определенных условиях.
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