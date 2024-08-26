До 36 днем: какой будет погода в Днепре до конца лета

В центре Днепра много старинных зданий, привлекающих внимание. Они выделяются необычной кирпичной кладкой и «узорами» на фасаде. Необычные «рисунки» были задуманы архитекторами и воплощены строителями благодаря особенному пластичному кирпичу – екатеринославскому. Его производили на заводах в нашем городе.

Днепр меняется каждый день. На месте, где стояли старые полуразбитые здания сегодня уже стоят новострои. Это не обязательно жилые дома, это могут быть торговые центры, магазины, гостиницы. Город обретает новое «лицо». То, как он выглядел раньше можно увидеть только на…