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До 36 днем: какой будет погода в Днепре до конца лета

Сегодня 18:35
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В Днепре до конца лета сохранится адская жара.

Новости Днепра про До 36 днем: какой будет погода в Днепре до конца лета

С 27 по 31 августа на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщает Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии.

Температура днем ​​будет достигать отметки 36°, но есть вероятность небольших кратковременных дождей.

27 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 18-23°, днем ​​32-37°, по Днепру ночью 20-22°, днем ​​32-34°.

28 августа синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем ​​31-36°.

29 августа существенных осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем ​​30-35°.

30 августа повсеместно пройдет небольшой кратковременный дождь, 31 августа местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15-20 °, днем ​​29-34 °.

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