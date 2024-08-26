До 36 днем: какой будет погода в Днепре до конца лета

С 27 по 31 августа на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщает Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии.
Температура днем будет достигать отметки 36°, но есть вероятность небольших кратковременных дождей.
27 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 18-23°, днем 32-37°, по Днепру ночью 20-22°, днем 32-34°.
28 августа синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.
29 августа существенных осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
30 августа повсеместно пройдет небольшой кратковременный дождь, 31 августа местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15-20 °, днем 29-34 °.
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