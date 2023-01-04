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До 20 домов повреждены: в Никополе при обстреле тяжело ранило мужчину

Сегодня 20:30
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Россияне снова обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

Новости Днепра про До 20 домов повреждены: в Никополе при обстреле тяжело ранило мужчину

Предварительно ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице с тяжелыми поражениями грудной клетки.

Вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома. Пожар пожарные уже потушили. До 20 домов повреждены.

Последствия атаки еще уточняются.

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