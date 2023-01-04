До 20 домов повреждены: в Никополе при обстреле тяжело ранило мужчину

Вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома. Пожар пожарные уже потушили. До 20 домов повреждены.

Предварительно ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице с тяжелыми поражениями грудной клетки.

Россияне снова обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

В Днепре пропавшего месяц назад мужчину нашли на дне реки.

Во вторник, 3 января, на проспекте Богдана Хмельницкого ограбили ювелирный…

В Днепропетровской области больше суток искали пропавшую 8-летнюю Анастасию Положенцеву.

Сегодня 4 января на въезде в Днепр перевернулась фура.

«Временный» памятник, простоявший более 70 лет: история «танка» в Днепре (ФОТО) Сегодня в Днепре с перекрестка двух проспектов убрали памятник генералу Ефиму Пушкину, в народе прозванный просто «Танк». Журналисты dnepr.info решили вспомнить как он там появился и как раньше выглядел. просмотров