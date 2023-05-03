До +18 и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 3 мая

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +7°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

В Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, являющегося одним из основных…

Зонт сегодня не понадобится!

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