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До +18 и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 3 мая

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про До +18 и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 3 мая

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +7°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 3 мая:

  • На елках много шишек — ждали хороший урожай пшеницы.
  • О хорошем урожае свидетельствовал первый гром в этот день.
  • Погода холодная и дождливая — меда будет мало.
  • Молния в этот день обещает ясную погоду.

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Новости Днепра про До +18 и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 3 маяУкраїнська Новости Днепра про До +18 и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 3 маяРусский

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