До 18:00: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Сегодня, 6 сентября, в Днепре на некоторых улицах будут выключать свет на 10 часов
Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса.
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