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До 18:00: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Сегодня 06:45
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Еще есть время зарядить телефон!

Новости Днепра про До 18:00: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Сегодня, 6 сентября, в Днепре на некоторых улицах будут выключать свет на 10 часов

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Академика Янгеля, 5, 7-9, 11, 13;
  • ул. Рабочая, 164-А, 164-К, 166-А, 166-Б;
  • ул. Чиркова, 46.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса.

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