До 18:00: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 6 сентября, в Днепре на некоторых улицах будут выключать свет на 10 часов

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Академика Янгеля, 5, 7-9, 11, 13;

ул. Рабочая, 164-А, 164-К, 166-А, 166-Б;

ул. Чиркова, 46.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса.

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