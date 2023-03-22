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До +17: Днепр накроет настоящее весеннее потепление

Сегодня 12:09
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В Днепре резко потеплеет.

Новости Днепра про До +17: Днепр накроет настоящее весеннее потепление

Известная синоптика Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.

Так, уже сегодня 22 марта в течение дня температура воздуха ожидается +10+16 градусов. Дожди возможны только на севере Украины и Одесской области. На востоке и большей части юга будет сухо и солнечно.

23-го марта будет теплее всего – до +17..+18 градусов.

Новости Днепра про До +17: Днепр накроет настоящее весеннее потепление

Что же касается Днепра, то до выходным нас ждет настоящее весеннее тепло. Температура воздуха прогреется до +16 градусов тепла. Из плохого – уже в воскресенье нас ждут дожди, но они задержатся только на несколько дней.

Новости Днепра про До +17: Днепр накроет настоящее весеннее потепление

Напомним, сегодня в Днепре закончился отопительный сезон. Связано это с тем, что среднесуточная температура достигла +8 градусов. Если у вас еще есть тепло – наслаждайтесь пока можете, потому что к вечеру во всех домах выключат отопление.

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