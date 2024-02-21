До 17:00: какие дома в Днепре сегодня останутся без света

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Сегодня, 21 февраля, в Днепре в некоторых домах будут выключать свет.

Все потому, что частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ж/м Тополь-1: 1;

пер. Джинчарадзе: 1-Т;

Запорожское шоссе: 40, 42, 48, 60.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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