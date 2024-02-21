До 17:00: какие дома в Днепре сегодня останутся без света

Сегодня, 21 февраля, в Днепре в некоторых домах будут выключать свет.
Все потому, что частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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