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До 17:00: какие дома в Днепре сегодня останутся без света

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Новости Днепра про До 17:00: какие дома в Днепре сегодня останутся без света

Сегодня, 21 февраля, в Днепре в некоторых домах будут выключать свет.

Все потому, что частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ж/м Тополь-1: 1;
  • пер. Джинчарадзе: 1-Т;
  • Запорожское шоссе: 40, 42, 48, 60.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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