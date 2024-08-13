До 120 тысяч: ТОП вакансий в Днепре с высокой зарплатой

Об этом сообщает Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.
В настоящее время в Днепре ищут таких специалистов:
Детали ТУТ.
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