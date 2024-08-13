Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До 120 тысяч: ТОП вакансий в Днепре с высокой зарплатой

Сегодня 13:48
просмотров

В Днепре появились новые актуальные вакансии с высокой зарплатой.

Новости Днепра про До 120 тысяч: ТОП вакансий в Днепре с высокой зарплатой

Об этом сообщает Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

В настоящее время в Днепре ищут таких специалистов:

  • До 120 тыс. грн. предложение для менеджера по продаже недвижимости от агентства «Imperia HR»: (063)7531136 Алина.
  • До 100 тыс. грн предлагает зарплату супервайзеру региональных продаж немецкая компания Alpha Dent Implants GmbH: (050)9683897 или (067)3195351.
  • До 75 000 тыс. грн готовы платить водителю грузовик, международный кат. E (для автоцистерны, нефтяноговоза) в компании «Поле Транс»: (097)0779833 Евгений Владимирович.
  • 70 тыс. грн – на такую ​​зарплату Днепрополимермаш приглашает оператора ЧПУ фрезерно-расточных станков: (067)5222639 Инна Васильевна.
  • До 45 тыс. грн обещают вознаграждение электронщику по ремонту и обслуживанию металлорежущего оборудования, электромеханику, электромонтажнику, электричеству в компании «QPart»: (067)6357070 Ирина.

Детали ТУТ.

Читайте также:

Новости Днепра про До 120 тысяч: ТОП вакансий в Днепре с высокой зарплатойУкраїнська Новости Днепра про До 120 тысяч: ТОП вакансий в Днепре с высокой зарплатойРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как в Днепре будут работать художественные, спортивные школы и внешкольные заведения
    Новости Днепра
    Сегодня 15:56
    Как в Днепре будут работать художественные, спортивные школы и внешкольные заведения

    В Днепре в новом учебном году будут работать художественные, спортивные…

    В Днепре на Победе скоро появится новая зона отдыха: что там будет
    Новости Днепра
    Сегодня 15:52
    В Днепре на Победе скоро появится новая зона отдыха: что там будет

    Новая зона отдыха появится на Победе.

    ТОП-10 необычных замков Украины: сколько ехать из Днепра и что посмотреть
    Новости Днепра
    Сегодня 15:45
    ТОП-10 необычных замков Украины: сколько ехать из Днепра и что посмотреть

    Последние несколько недель лета отличное время для путешествий по Украине.…

    В парке Глобы в Днепре созревают тыквы и дыни
    Новости Днепра
    Сегодня 14:31
    В парке Глобы в Днепре созревают тыквы и дыни

    В Днепре в парке Глобы цветут тыквы и дыни.

    Последние новости

    Молитвенный дом превратился в семейное общежитие: история одной из самых больших синагог в Днепре
    Молитвенный дом превратился в семейное общежитие: история одной из самых больших синагог в Днепре

    В 1920-х годах многие церкви в Днепре превратились в склады, амбары и музеи, аналогичная участь ждала и местные синагоги. Их превращали в жилые дома и общежития. Во многих из них до сих пор живут люди, либо же сдаются помещения в…

    Сегодня 18:11
    1
    просмотров
    Как в Днепре будут работать художественные, спортивные школы и внешкольные заведения
    Как в Днепре будут работать художественные, спортивные школы и внешкольные заведения

    В Днепре в новом учебном году будут работать художественные, спортивные школы и внешкольные заведения.

    Сегодня 15:56
    3
    просмотров
    В Днепре на Победе скоро появится новая зона отдыха: что там будет
    В Днепре на Победе скоро появится новая зона отдыха: что там будет

    Новая зона отдыха появится на Победе.

    Сегодня 15:52
    1
    просмотров
    ТОП-10 необычных замков Украины: сколько ехать из Днепра и что посмотреть
    ТОП-10 необычных замков Украины: сколько ехать из Днепра и что посмотреть

    Последние несколько недель лета отличное время для путешествий по Украине. Кроме рек, озер и гор в нашей стране есть замки необычайной красоты и каждый со своей удивительной историей.

    Сегодня 15:45
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области судили мужчину, который пересылал по почте переработанные пистолеты
    В Днепропетровской области судили мужчину, который пересылал по почте переработанные пистолеты

    Жителя Кривого Рога, пересылавшего по почте оружие, судили.

    Сегодня 14:46
    2
    просмотров
    В парке Глобы в Днепре созревают тыквы и дыни
    В парке Глобы в Днепре созревают тыквы и дыни

    В Днепре в парке Глобы цветут тыквы и дыни.

    Сегодня 14:31
    3
    просмотров
    В Днепре семья с тремя детьми заболела острой кишечной инфекцией
    В Днепре семья с тремя детьми заболела острой кишечной инфекцией

    В Днепре дети из одной семьи подхватили кишечную палочку.

    Сегодня 13:41
    5
    просмотров
    В Днепре на поверхности озера Курячего обнаружили труп
    В Днепре на поверхности озера Курячего обнаружили труп

    В Днепре на одном из водоемов обнаружили труп.

    Сегодня 12:54
    3
    просмотров
    В Днепре заметили рыбаков, умеющих «ходить по воде»
    В Днепре заметили рыбаков, умеющих «ходить по воде»

    В Днепре зафиксировали рыбаков, стоявших на воде посреди реки.

    Сегодня 12:30
    5
    просмотров
    Житель Днепра более полугода сливал данные о местонахождении заправок для ВСУ и расположении ТЦК
    Житель Днепра более полугода сливал данные о местонахождении заправок для ВСУ и расположении ТЦК

    Днепрянина уличили в шпионаже в пользу РФ.

    Сегодня 12:26
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх